花蓮明恥國小5年級學生林盧鎮嘉在開學前夕，受邀擔任縣府原民處一日處長，親身體驗公務單位的工作日常。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮明恥國小5年級學生林盧鎮嘉（中）在開學前夕，受邀擔任縣府原民處一日處長，親身體驗公務單位的工作日常。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

暑期邁入尾聲，學子準備收心返校就學，花蓮縣政府原住民行政處為給予學童暑假特別回憶，開學前夕邀請明恥國小5年級學生林盧鎮嘉擔任一日處長，親身體驗公務單位的工作日常，她說，過去多從教科書認識公部門的工作內容，沒想到實際體驗更能理解整體的運作模式，希望未來能繼續辦理，讓更多原住民小朋友能參與、學習。

原民處部落經建科長周崇仁指出，原民處今年5月搬進環保局舊址，與明恥國小位在同一個里內，剛好暑假學生時間較充裕，並請處內3名大專院校工讀生規畫「原民處一日小處長」活動，由他們自行與學校溝通、設定目標、安排細節等，以培養籌備計畫的能力，後經校方師長討論，最後推薦5年級的林盧鎮嘉參與。

林盧鎮嘉來自壽豐鄉池南部落，11歲的她擁有剽悍七腳川阿美族裔的血統，外型雖嬌小、略帶青澀稚幼，個性卻柔軟堅毅，且雙眼有神、態度自若，隨時充滿自信，曾擔任學校國樂隊長、小市長，因喜歡族語與原住民族的文化，28日上午在父親與校長陳俊仁陪同下抵達原民處辦公室報到履任，接著進行處長的工作業務。

林盧鎮嘉先是參與原民處每日上午的主管會議，接著在周崇仁指導下學習批閱公文，蓋下一日小處長的職名章，並簽署名字和批示內容，巡視辦公環境後，驅車至原住民族野菜學校視察，最後再到文健站訪視及關懷原住民長者，老幼相見笑語不斷，場面溫馨。

林盧鎮嘉說，一日處長活動讓她感到收穫滿滿，過去多在課本上認識公部門業務的運作，但透過實際體驗公務首長的日常與行程，不僅能更加理解書中知識，更可以親自接觸族人，了解遇到的困境和現況，希望未來能繼續辦理。原民處也允諾未來持續舉辦類似活動，讓原住民小學生能實際體驗原民單位的公務日常。