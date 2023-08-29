九澤CP即將於11月登上台北小巨蛋舉辦演唱會。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤所共組的「九澤CP」，上週於七夕情人節推出神曲〈天黑請閉眼〉的續集作品〈愛在你身邊〉，日前兩人驚喜預告新專輯正在籌備中，沒想到時隔不到2日，九澤CP就在各自IG限時動態上貼出「神秘影片」，歌迷紛紛猜測下一次曝光的新作品是和「團體」合作，九澤CP也透露：「有歌迷猜中了！但還不能揭曉。」

九澤CP在IG上發佈19秒限時動態，影片中，只見陳零九和邱鋒澤身穿色彩繽紛的服裝搖晃地往前走，隨後暈倒在4隻粉紅怪獸身上，九澤CP先是滿頭問號看向怪獸表示：「他們4個，是誰？」兩人再看向彼此，下秒隨著音樂起舞。

九澤CP神秘感十足的影片讓粉絲猜測是新歌即將上架，且將與4人團體合作，紛紛回應：「理想混蛋嗎？」、「5566？」、「該不會是CHING G SQUAD？」，至於最多人點名的團體，九澤CP都說：「很多人說是我們的師弟團U：NUS！」不過正確答案尚未揭曉，陳零九預告：「我覺得大家會非常驚喜」，邱鋒澤則請歌迷期待9月的到來。

九澤CP近期工作繁忙，兩人日前飛往香港擔任Edan呂爵安的演唱會嘉賓，開心表示：「謝謝Edan的邀請，很開心解鎖第一次到香港擔任演唱會嘉賓，希望大家都玩得很開心！」9月2日將前往高雄巨蛋參加「第18屆KKBOX風雲榜」的演出，也即將於11月25日首次登上台北小巨蛋舉行萬人演唱會，在3個月內踏遍南北巨蛋的九澤CP期待喊：「邀請所有歌迷來一起派對，好好享受我們的演出！」《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》門票9月22日起在拓元售票系統開賣；9月1日將搶先於CyberTix開放登記、限量預售。