桃園市長張善政直呼希望力拚2026年通車至G11站，抵達桃園的核心藝文特區。（陳夢茹攝）

桃園綠線捷運蘆竹區北出土段到桃園區G12站間，共約620公尺的隧道終於貫通。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政頒發加菜金鼓勵辛苦的第一線人員。（陳夢茹攝）

桃園綠線捷運蘆竹區北出土段到桃園區G12站間，共約620公尺的隧道終於貫通。（陳夢茹攝）

桃園市民引頸期盼的捷運綠線，全線規畫21座車站並分成6個統包工程標施作，預估2030年全線完工，其中GC03標潛盾地下工程，潛盾機從蘆竹區開始發進，歷經563天，首條區間隧道終於完全貫通。市長張善政今天親自前往隧道內部視察，直呼期許2026年通車目標從G13站往南邁進到G11站，抵達桃園核心的藝文特區。

張善政說，綠線捷運建置路上遇到不少難關，包括機場、桃園車站文資議題等，感謝捷工局同仁、優質廠商及第一線工人努力克服困難。原本2026年的通車目標是到G13站，不過再往前的G12站桃園區中正路與同安街路口、G11站桃園區中正路展演中心前，才真正抵達桃園的核心、藝文特區。

張善政表示，藝文特區假日出遊人潮相當多，若捷運綠線能通車至G11站，民眾才會大大有感，為此也期許捷工局能夠拚拚看，讓捷運時代趕緊到來。對此捷工局長劉慶豐笑說，已接獲軍令狀，市長的期許也是市民的期待，雖然的確是很大的挑戰，但會盡全力試試，將盤點狀況號誌及系統介面的整合。

現場由劉慶豐向來賓簡報工程進度，他指出，綠捷整體進度已接近50％，目前已完成蘆竹區北出土段到桃園區G12站間共約620公尺的隧道貫通，期間克服3項重大工程挑戰，包括卵礫石比例高致使切刃齒磨損需更換、穿越長度80公尺的國道1號高速公路、到達G12車站前7公尺突遭遇異常出水的情形。首條區間隧道完全貫通，對地下段工程來說是非常重要的里程碑，再來潛盾機將繼續往G11站及G10站繼續掘進。

捷工局補充，捷運綠線在桃園區有G07、G08、G09、G10、G11及G12，共6座地下車站，G07站自去年文資復工後，施工團隊正在趕工，地下5層結構現已完成第1層，目前正進行第2層開挖作業。G11、G12站則為目前施工進度最快的車站，站體結構完成近90％，其他車站也正進行開挖作業，朝2025年全數完成各車站結構為目標。