台東縣議會祕書長吳慶榮（左三）代表接受陳情書，將於9月1日進行人民請願案審議。（蕭嘉蕙攝）

台東市康樂里舊有養雞場環境汙染未解，畜牧場業者又申請擴建3公頃新場，無獨有偶，建農里也傳出將有第5間養雞場進駐，2案依法申請核准，引發在地居民反彈，今上午赴台東縣議會遞交陳情書，訴求設立畜牧專區及總量管制，將於9月1日審議請願案。

台東市康樂里及建農里逾50人，29日上午分別集結於台東縣議會裡外，拉起白布條、高呼口號「捍衛家園，拒絕養雞場」。

康樂里民楊梅雪表示，康樂里舊養雞場除了飄散雞屎惡臭味外，粉塵也隨風落於酪梨果實上，造成果皮發黑，賣都賣不出去。

「整個台東市的臭味都在建農里！」，建農里長林金寶表示，里內現有4間養雞場、1間雞糞處理場及1座垃圾掩埋場，每天配雞大便味吃飯。

位於台東市康樂里的畜牧業者，3年前於該里設置小型養雞場，周邊居民長期忍受雞屎惡臭，果園農作物也深受其害，現為擴充設備提高產量，業者申請興建占地3公頃新場，場址依法距離社區、住宅周界500公尺以上，獲准通過。

同一時間，台東市建農里面積1公頃的農牧用地，也被另一業者擇定為養雞事業基地，加上現有4間養雞場在內，居民憂恐成為「雞禽社區」。

林金寶說，不論新設畜牧場距離社區500公尺或延伸為1000公尺，仍屬於建農里範圍，「1個里有5間養雞場不會太過份嗎？」

康樂里長張清標表示，希望政府設立畜牧養殖專區，否則無論養雞場設在哪，必定引發周邊居民抗議。

台東2里訴求設立畜牧養殖專區，另針對已設置區域進行總量管制，台東縣議會秘書長吳慶榮代表接受陳情書，將於9月1日進行人民請願案審議。