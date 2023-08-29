雲林縣政府「斗南小鎮創業學實務班」，為青年提供創業大補帖。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府於斗南火車站7號倉庫辦理「小鎮創業學實務班」，攜手斗南鎮公所、寰雲公司、雲林科大等相關單位，整合產官學研，共同培育地方青創人才，29日縣計畫處表示實務班邀「福爾摩沙雲創基地」合夥創辦人張進鑫，詳細解析創業的系統性思考，為有意創業青年提供創業大補帖。

「小鎮創業學實務班」，由寰雲公司與雲科大負責前期規畫並舉行小型共識會，再加上一對一的拜訪與討論，匯集產官學研相關資訊，將討論聚焦於斗南青創共同痛點解決方案，並把雲科大地方創生學程濃縮成3天外加實務應用面，目的就是讓有心創業者上完課馬上能派上用場。

計畫處長李明岳表示，首天課程為「小鎮創什麼業？」，許多青年朋友還在思考創什麼業？別人做過的還能做嗎？或是已經在創業路上，但經營始終不見起色。實務班教導大家如何凝聚力量打小鎮團體戰，不再單打獨鬥，讓大家了解「團結就是力量」，以及整合的重要性。

李明岳說，9月2日、9日課程分別為「小鎮創業資源哪兒尋？」、「『鎮』興產業行得通」，讓學員們了解何處尋找資源、如何有效運用資源，藉由精準掌握、務實規畫，贏在起跑點。另外，繪出專屬的商業模式圈，把專案管理邏輯化、系統化，打理品牌才能順暢。

李明岳指出，縣長張麗善連任後，近幾年針對斗南的產業、建設、文化等各方發展挹注資源，也努力爭取中央補助，斗南青銀創生營運整合計畫，為的就是創造就業機會，吸引年輕人回鄉並鼓勵創業，逐漸實現縣政說明會對斗南鎮民的承諾，讓雲林成為年輕人願意回鄉發展的家。