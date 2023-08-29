「炙燒起司醬醃牛肋條」熱呼呼的起司醬淋在以獨家秘製醬醃製的火烤牛肋條上，勾人食慾。(八色烤肉mini提供)

「八色海陸雙饗」以韓國家庭料理中最經典的「蒜味奶油蝦」方式呈現，搭配經典的八色烤肉，白飯嗑光光。(八色烤肉mini提供)

歡慶新店開幕，全台各分店同步推出適合抗暑享用的「韓式柚子青檸水冷麵」和「韓式辣醬拌冷麵」。(八色烤肉mini提供)

內湖人快衝，台韓合作的「獨食」餐飲品牌「八色烤肉mini」，大直美麗華店8月28日正式開幕，祭出開幕優惠吸客，8月30日(含)前，每日前50組客人前往美麗華店點購任一套餐，即免費贈送飲品3選1。新開店更獨家推出令哈韓族尖叫的「炙燒起司醬醃牛肋條」、韓系蒜味奶油蝦與八色烤肉組成的「八色海陸雙饗」2款新品，售價360元起。

「八色烤肉mini」打破韓式燒肉必須2人以上才能共食的方式與習慣性，品牌表示：「去年開業以來，我們受到許多獨食饕客喜愛，甚至有一周前往用餐兩次以上的消費者。」而在許多「資深」消費者不斷敲碗呼叫下，「八色烤肉mini」在台第4家分店選址在大直美麗華設立，更首賣2款爆款套餐為新店助陣。新菜式首推「炙燒起司醬醃牛肋條」，以乳白色的莫札瑞拉起司和金黃切達起司一起加熱，再加上些許鮮奶油調味，熱呼呼的起司醬淋在以獨家秘製醬醃製的火烤牛肋條上，視覺畫面頗具療癒感，吃起來質地軟綿，鹹甜交錯，絕妙好味令人難以抵擋。「炙燒起司醬醃牛肋條」售價380元。

另一道「八色海陸雙饗」為「mini」首度端出海鮮「白飯武器」，將去殼鮮蝦以韓國家庭料理中最經典的「蒜味奶油蝦」方式呈現，蝦肉脆彈，蒜香與奶油的魅力，幾乎讓人停不下口。消費者可任選一種口味的八色烤肉做搭配，海陸夾攻，碗內的白飯絕對掃光。「韓系」海陸套餐售價360元即可享用。

喜歡韓國料理的民眾對韓國的冷麵應該都不陌生，冰涼消暑的冷麵特別適合酷熱的天氣享用。業者不遠千里前往韓國取經，將道地的「水冷麵」與「拌冷麵」帶回台灣，「韓式柚子青檸水冷麵」以最具韓國代表性的柚子醬加入放涼後的牛高湯作為基底，最後擠上新鮮檸檬汁與滿滿的碎冰塊，再將韓式蕎麥麵放置其中，吃起來酸甜沁涼，讓人好開胃。蕎麥麵口感滑嫩，入口好嚼且熱量低，在這熱到沒胃口的酷暑裡來上一碗冰涼水冷麵，清爽開胃。喜歡吃辣的人則可選擇「韓式辣醬拌冷麵」，韓式辣醬本身味道鮮明，再加上柔酸的韓國米醋和手打番茄醬，鮮香爽口，香辣之餘還透出少許甜味，讓人一口一口吃不停。

歡慶「八色烤肉mini」新店開幕，全台各分店即日起至10月1日，同步推出適合抗暑享用的「韓式柚子青檸水冷麵」和「韓式辣醬拌冷麵」，售價分別為260元與240元。讓哈韓族免飛韓國，在台就能大啖正韓系美味。