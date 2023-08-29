第78屆聯合國大會9月5日將在美國紐約開議，外交部今天宣布推動我國參與聯合國案，並提出改善聯大第2758號決議錯誤詮釋、讓我出席聯合國活動、積極維護台海和平穩定、接納台灣有意義參與等四大訴求，除請友邦為我國發聲外，美國等友我國家也會以不同形式相挺。

副總統賴清德日前出訪巴拉圭，中共隨後施壓，透過中美洲國家曲解聯大第2758號決議，將台灣驅逐出中美洲議會，外交部決定展開反制，今天由外交部次長田中光宣布推動我參與聯合國案。

田中光批評聯合國體系長期屈服在中國壓力之下，錯誤解釋聯合國大會第2758號決議，將我不當排除在聯合國體系之外，我國人民、媒體無法進入聯合國採訪及出席會議活動，台灣也因此無法做出貢獻。

他強調，該決議沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，兩岸互不隸屬是台海的客觀現狀，也是不可否認的事實。只有台灣民選政府，才能在聯合國體系代表全台灣2300萬人民。

田中光說明今年推案的四大訴求，第一，聯合國第2758號決議遭受錯誤的詮釋，應該做出具體改善；第二，聯合國不當剝奪我國人民與媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議活動的權利，應該立刻匡正；第三，聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平穩定以及安全；第四，聯合國應接納台灣有意義參與實現SDGs之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

他表示，外交部將會繼續採取穩健、務實的作法推案，除洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲外，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國祕書長古特雷斯，敦促修正對第2758號決議的錯誤銓釋，徹底解決台灣2300萬人被不當被排除在聯合國體系外的問題。

除了友邦外，田中光指出，現在非邦交國的力量非常大，並以美國眾議院通過的《台灣團結關係法》為例，如果聯合國能重新檢視第2758號決議，即可了解該決議完全沒有提到由中華人民共和國來代表台灣。