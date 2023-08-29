依性別平等工作法規定，受僱勞工育有2歲以下子女時，雇主應每日另外提供1小時的哺（集）乳時間、並計入工時計算，一旦雇主拒絕，可處最高30萬元罰鍰，有事業單位詢問，其勞工提出在下班前1小時哺（集）乳需求，盼提前下班，勞動部則表示，雖非不可，但並非雇主即應允其提前一小時下班，雇主也可要求勞工哺乳完後再回公司簽退。

勞動部表示，哺（集）乳者不限親母乳，牛乳、羊乳等也是哺（集）乳的範疇，且親自哺乳者亦不限女性受僱者，男性受僱者亦可請哺乳時間，但申請時雇主可以要求勞工提出相關證明文件，且也曾經函釋指出，哺（集）乳時間規定並未規範受僱者親自哺（集）乳場所，如果受僱者如離開工作場所進行哺（集）乳行為，尚無不可，且至受僱者離開工作場所進行哺（集）乳行為者，其往返時程仍計算在每日哺（集）乳時間60分鐘內。

針對有勞工提出要在下班前1小時哺集乳，希望雇主讓其提前1小時下班，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，受僱者可以提出申請於原工作時間結束前一小時哺（集）乳，但應計入工作時間內計算，雇主也可要求勞工結束哺集後返回公司打卡、簽退，「但提供哺集乳時間本意不是讓勞工提前下班或延遲上班」。

黃維琛提醒，若勞工有減少工作時間或調整工作時間，也可使用「彈性工時」規定，符合規定的勞工，可以申請減少工作時間1小時或調整工作時間等，雇主也不得拒絕。