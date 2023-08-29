情侶間對於結婚和買房最容易發生意見相左的狀況，一名女網友日前表示，和男友有結婚的想法，也規劃一起買房，但男友心目中的房子是有年代的舊公寓、在路上看到老屋、廢棄房子都很興奮，然而她光想到管線、隔音及漏水就頭痛，對此，網友也勸退，直言老屋不耐震是致命傷。

原PO日前在Dcard指出，與男友有結婚、買房計畫，她想買位在蛋白區的小公寓，兩個人夠住就好，但男友是設計系畢業，喜歡破舊的房子，從小夢想住在小小的、有年代感的公寓裡，喜歡有溫度、有故事的房子，所以在路上看到外觀破舊的公寓、廢棄房子都特別心動。但原PO一想到漏水、隔音、颱風、怪味等問題就頭痛，甚至男友想用貨櫃蓋房子、住組合屋，讓原PO很困擾。

貼文曝光後，許多過來人指出住老屋的缺點，「老公寓沒電梯、要自己倒垃圾，老的設計管線問題、臭味，更現實的是老公寓的爛鄰居」、「每天爬樓梯就飽了」、「我家是50年老舊公寓最上層4樓，完全沒有什麼溫度或故事，反而超多缺點，漏水、壁癌，各住戶增建套房出租或浴廁，或是敲除承重牆等，這些都會增加房屋結構耐震負擔」、「年代久遠的老屋耐震能力還是個隱憂，有生命危險」。

但也有人緩頰，「男友應該不是要住破爛房子，是要買便宜破爛房子，整修漂漂亮亮住吧」、「真的這麼愛老房子，不如買新房子來打造成老房子的軟裝」。