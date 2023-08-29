新北市三重中華路某建築工地，今（29）日上午為了防範登革熱，消毒時在後方圍籬的水溝當中發現1具已經發黑的男屍，工地主任嚇得趕緊報警，警方到場後立即封鎖現場採證，初步了解死者並非工地工人，但由於屍體已經發黑，所以無法判別年紀及身份、死亡原因也待警方查證。

報案人為游姓工地主任，他向警方表示，由於近期出現零星登革熱疫情，因此工地今天上午進行環境清消，結果發現在工地後方圍籬的水溝發現1名男子倒臥其中，細看才發現該男子已經死亡，且屍體已經發黑，游男嚇得趕緊報警。

警方獲報後趕到現場，初步勘驗並未發現明顯或可疑的外傷，由於遺體無法辨識身份及年齡，目前已採集指紋，送往警察局鑑識中心比對中，目前遺體移往板橋殯儀館，後續報請新北地檢署相驗。

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