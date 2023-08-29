美國國防安全合作局（DSCA）公布最新軍售案，美國政府同意以1億400萬美金（約合台幣33.1億），出售日本50枚長程巡弋飛彈「聯合空對地距外飛彈增程型」（JASSM-ER），這是美方首度售日長程巡弋飛彈，將可提升日本因應現存及未來威脅的能力。據了解，我方自製長程飛彈技術已臻成熟，但近幾年也一直爭取美方出售，外傳美方目前正在考慮列入出售清單。

美國政府28日同意軍售日本射程逾900公里的長程巡弋飛彈「聯合空對地距外飛彈增程型」（JASSM-ER），且已通知國會。這是美國首度軍售日本可從對方威脅範圍外發動攻擊的「距外飛彈」。美國政府表示，日方曾要求最多採購50枚JASSM-ER，包括相關配件在內軍售總額約1億400萬美元（約新台幣33億1535萬元）。

AGM-158B增程聯合陸攻打擊飛彈（JASSM-ER）：

JASSM-ER與LRASM都是洛克希德馬丁公司的產品，都具有匿蹤化外型，並且已經規模化量產。根據 CSIS 的報告，到 2026 年，美國空軍與陸戰隊的JASSM-ER飛彈，庫存量已達到 3,650枚；至於LRASM飛彈則比較少，庫存僅有450枚左右。這是因為兩種武器因為美國海軍已經很少有機會發射反艦飛彈了，具威脅的目標在進入LRASM 射程前就被消滅了。

JASSM-ER於2014年進入服役，它是AGM -158的增程版，換裝新的小型渦扇發動機，增加燃料儲存，將武器的射程從370公里，增加1,000 公里。如此長距離的航程，在大部分的飛行過程中，是內部慣性導航和GPS定位引導，進入近距離後，轉變成的紅外線熱源追蹤。

然而，它不光是讀取熱信號，還有立體瞄準模式，在接近目標時識別其預期目標的形狀，可以儲存多達8個不同的目標影像，最大程度的減小誤擊機率。它的彈頭重量達到1,000磅(450公斤)，可選用高爆烈性炸藥，或是延遲引爆。