該公司周一發布能源展望，預測到2050年全球與能源相關的二氧化碳排放量將達到250億公噸。

聯合國氣候變化專門委員會(IPCC)曾表示，在氣溫低於2度增加的情境下，碳排應降到110億噸。

埃克森美孚說，能源轉型正在進行，但是還沒有能達到所需的規模。

該公司每日產量不到3%。在今年五月，股東以壓倒性多數拒絕了公司的氣候變遷措施。

國際能源署(IEA)過去一直表示，必須將更多資源投入於潔淨能源技術，以便讓全球在2050年達到淨零排放的目標。

埃克森美孚引述IEA的資料說，2050年淨零排的55項技術中，只有2項「步入正軌」，到2050年碳排放將僅降低25%，低於目標的情境。

整體而言，埃克森美孚預估，隨著經濟和能源需求增加，到2030年能源相關的碳排將達到340億公噸的峰值，然後逐漸下降到2050年的250億噸。

埃克森美孚將在截至2027年的六年裡投資170億美元，用於降低碳排放技術，例如碳捕獲和封存，以及氫氣。該公司說，這兩項技術對於達成IPCC的2050年目標至關重要。

不同於歐洲的作法，埃克森美孚遠離於風力和太陽能技術，該公司並預計，風力和太陽能到2050年能提供全球能源供應的11%，5倍於今日的貢獻。