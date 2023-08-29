新一代生成式AI問世，激發17LIVE創造自己的AI虛擬主播，結合大型語言模型（LLM）、記憶機制（Memeory Merchanism），以及情緒推論引擎機制（Inference Engine）等AI學習技術，培養真正的擬人化的AI虛擬主播：有自己個性與情緒、也能記憶常上線用戶的資料與對話內容，從對話內容學習到之後的行為反應。未來也將相關技術落實到旗下其他產品。

工程團隊在架構AI虛擬星座命理主播時，先設計角色人物設定，教導琪琪擁有暗黑個性，與符合該個性的說話風格，還可記得與每位觀眾的對話和特性（像是星座）等，經由虛擬場控的指令，即便面對無人回應的直播間，也能如同真人主播主持直播間一樣依據當下場景開啟話題，帶動直播間氣氛。

此外，為降低電腦合成音的冰冷距離感，工程團隊透過語音合成技術，經過一個月的模型訓練，讓模型能用口語化的方式模擬出任何人的聲音。

全球虛擬偶像商機大爆發，17LIVE持續強化相關功能，除原先可串接LIVE 2D格式模型外，現新增可以VRM 3D格式，可以在VroidHub的第三方平台，挑選喜歡的3D外型模板，即可以虛擬形象於17LIVE開播，大幅降低想要成為虛擬主播的門檻。