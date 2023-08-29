鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選2024，不少評論認為，這會有利民進黨總統參選人賴清德的選情，民進黨立委林俊憲更稱，得知有綠營支持者要替郭連署，後緊急改口。不過，我國駐紐西蘭前代表介文汲認為，民進黨的痛苦日子要開始了，因為現在台灣民怨很強，恐成為促成在野整合的一股力量。

林俊憲昨在臉書發文表示，他聽到有很多民進黨支持者要幫郭台銘連署的聲音，但不久之後改口，呼籲支持者保護個資、不要浪費時間去介入，並且強調，民進黨尊重所有人參選的權利，希望在野黨也是如此。

介文汲今在廣播節目《千秋萬事》直言，民進黨當然會對郭台銘出來參選感到高興，因對非綠陣營而言，局勢會更加困難。不過，民進黨也不用暗爽，因為他們的痛苦日子要開始了。

「民進黨太小看民怨的力量」，介文汲解釋，有時促成政治結合最大的力量，不是理念相符，而是痛苦和仇恨。他指出，現在民進黨內有非常多惹人怨的人，尤其是總統蔡英文，不僅帶頭作亂、讓綠營中飽私囊，還騎在人民頭上，一點羞恥心都沒有，人民不會再給他們吃香喝辣的機會。