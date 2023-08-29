鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布獨立參選總統，形同保送民進黨參選人賴清德，郭因此挨批成為「團結破口」。《中時新聞網》Youtube頻道昨（28）日也對此情勢進行街訪，民眾反應一面倒。

Youtube節目《街頭大聲公》昨日對「郭台銘參選，是否會讓在野整合變得更困難」一事進行街頭訪問，除少數民眾表示「沒有意見」，多數受訪者皆不滿郭台銘在2024總統選戰橫插一局。

郭台銘參選2024，街訪民眾心聲曝光。（圖翻攝自中時YT）

有民眾說「藍營整合一定困難」、也有人對郭表示「不認同，他如果真的是熱愛中華民國，不應該這樣子做，因為絕對不可能選上，他變成是在攪局，在政治這塊不太能夠讓人認同」；其它意見包括「沒有誠信，當初已經答應跟國民黨侯友宜良性競爭，有說輸了願意幫侯友宜，沒有誠信當什麼總統」、「國民黨一對一會勝利，兩個就會輸」、「他還是不要出來，他選不上，還是應該要支持侯友宜，否則會成為罪人」。

，還有一些藍營支持者強調，「我覺得最後主要還是看民眾黨總統參選人柯文哲或國民黨總統參選人侯友宜，夠強的話或許能讓郭知難而退」、「這個社會，不是他有錢是老大」、「郭台銘他有錢阿，有錢就任性阿」、「他如果真的愛中華民國，就不應該出來」。