立委楊瓊瓔向文化部文資局申請岸裡公學校校舍修復暨再利用工程，核定補助計晝總經費7300萬元。（立委楊瓊瓔服務處提供）

台中市岸裡國小歷史建築「岸裡公學校校舍及升旗台」，至今走過90年歷史歲月，立委楊瓊瓔協助向文化部文資局申請修復暨再利用工程，核定補助計晝總經費7300萬元。楊瓊瓔29日會勘指出，期盼工程於2025年中完工，將歷史建物活化，成為多功能教室，讓孩子們在古蹟內學習。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，岸裡國小前棟校舍興建於1930年，規模為一層樓的一字長型建築物配置，採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感，為台中難得教育文化資產。另學校提出後續配合前棟歷史建築修復，需同時辦理校園入口地坪鋪面改善工程約700平方公尺，工程經費約350萬元，教育局會全力協助支持。

文化部文資局主祕張祐創說明，「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫案」，文資局審查同意核定計畫總經費7300萬元，由文化部補助3650萬元(50％），台中市政府自籌經費3650萬元(50％），讓老建築繼續活用，發揮百年樹人功能。

楊瓊瓔表示，台中市內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，神岡區岸裡國小內前棟校舍保存90多年歷史的「岸裡公學校校舍及升旗台」，是台中市內現存最老舊建物，至今保存良好，歷史悠久，是見證神岡地區教育發展的重要文化資產。

岸裡國小校長楊朝銘提到，早期為文英書院的岸裡國小，清朝抗日名將丘逢甲曾在此讀書，這是學校最出名的校友，希望小朋友在這充滿歷史風華的學校讀書，未來都能成為國家有用之材，更希望可以把過去發生在岸裡學校美好故事，一代代傳承下去。