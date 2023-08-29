中國與沙烏地阿拉伯近年來，積極擴大各領域合作。沙烏地媒體《沙烏地公報》（Saudi Gazette）近日報導，當地政府已將中文作為第2官方外語，納入公、私立中學的必修科目，指示每個周日與周一的第四節課教授中文。

報導指出，沙烏地王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）今年2月訪中期間，作出在沙烏地學校開設中文課程的決定，兩國商訂計劃，將中文納入沙烏地各級學校和大學的課程。

據沙烏地教育部指示，該國中學每周日和周一的第4節課應專門教授中文，全國教育部門正準備落實為中學2年級學生開設中文專業班的計劃。

沙烏地教育部已為所有中學提供有關中文教學方法的資料和影片，包括中文教學的原則、重要性以及將中文納入沙烏地中學課程的目標。沙烏地中學已於上周日（20日）開始新學年，全國逾700萬名學生返回學校。有當地中國教師表示，學習中文在沙烏地人民之間形成一股熱潮，許多人認為這樣可為未來帶來更多機會。