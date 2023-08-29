彰化縣和美老人會破產變賣後資產僅有約438萬元，今天開始分配債權金。（孫英哲攝）

彰化縣議員賴清美（左）到場關懷被害長者領取債權金的狀況。（孫英哲攝）

太夭壽！彰化縣和美老人會2020年驚傳破產，積欠2716名會員共約7.5億元，該會資產經法院變賣後僅有約438萬元，今天開始分配債權金，許多阿公阿嬤2、30年來繳了近30萬元，僅拿回1千多元，不禁怒火中燒，氣罵和美老人會當年的主事者太沒良心，「連老人的棺材錢也要汙！」

和美老人會破產前繳錢規則是有1名會員往生，其他會員就繳100元，如當月有3人往生就繳300元，而往生者則是依年資領喪葬互助金。和美老人會破產後，彰化地院選定律師何崇民擔任和美老人會破產管理人。

和美老人會館內部辦公與運動設施完成拍賣後，扣除員工勞保費、水電費、中華電信等費用，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，合計共438萬多元，經法院酌定破產管理人費用後就製作分配表，於8月29日、31日及9月1日在原老人會分配債權金給2716人。

今天不少阿公阿嬤債權人到場領取債權金，1名94歲的阿嬤領了1千8百元，她從68歲起開始繳錢，當時是鄰居邀她去參加和美老人會，總共繳多少錢雖已忘了，但至少超過30萬元。1名91歲的阿公則領了1400元，都是媳婦在幫他繳的，他要將錢拿回去給媳婦。

今天上午分配到最多債權金的長者也僅領到2157元，他也是繳了超過30萬元。現場1名阿嬤在哀嘆她自己50歲開始繳，繳了30幾萬元，才領到1700元時，一旁另1名阿嬤也跟著哀嘆自己更慘，「我比你繳得更多」，也才拿回1805元，真的是沒天理，吃這種錢太夭壽，這是老人的棺材錢啊！

縣議員賴清美到場關心長者的狀況，她指出，今天和美老人會破產後分配債權金首日，她看了很捨不得，有些長者才領到600多元，許多人都繳了30幾萬元，大部分都領不到2千元，而目還有好多被害長者都還沒來領取債權金，希望被害人都要來領，再怎麼少也是血汗錢，同時也希望縣政府能出面協助。

「麻煩債權人來領錢！」律師何崇民說，原則上可以到場簽結書或委託書都可以，也可以請小組長拿簽結書或委託書，並帶著身分證影本來代領也可以，不用跑一趟，拜託大家一定要來領，否則債權金就會辦理提存，等於是被郵局或提存所拿走了。