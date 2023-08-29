台積電女工程師向沈姓主管請病假，豈料，沈在2021年7月間在公司內部開會時，公開提及她罹患「帶狀疱疹」。女工程師以未同意他將病情公諸於眾，侵害隱私權致權益受損而提告，一審及二審均依《個資法》非法利用特種個資罪判沈2月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，沈擔任台積電公司中市F15B廠主管，針對下屬女工程師以健康因素請求提早下班一事，在2021年3月12日寄電子郵件給多名下屬，指稱「你知我知大家知」，「她表示身體虛不太能熬夜」，「若是她老人家在01：00之前想要離開，我請她務必與你們協調過，一切還是以各位當下需求判斷為主，但為了公平起見，請不要在00：00之前放她走」等語。

事後，女工程師向公司請病假，檢附診所收據給沈簽核，沈因而得知她罹患「帶狀疱疹」。沈在同年7月27日在廠辦使用內部通訊軟體的語音功能與多名下屬開會時，公開提及女工程師患「帶狀疱疹」。

對沈協調支援，女工程師曾表達感謝，但也說：「希望以後可以不要講出我的病情」，事後，她以因請假手續才將看診收據交予沈，但未同意他公諸於眾，導致同事全知她病情，並產生動輒請假、增加他人的工作負擔及拖累團體的不良印象，有損權益而訴警究辦，在去年11月離職。

沈坦承，開會時提到女工程師患有「帶狀疱疹」，但否認是非法利用特種個人資料，並辯稱，會中提及病名目的是要讓大家知道她生病，希望有人幫忙支援，並無損害她的意圖。

法官認為，沈在電子郵件指出「你知我知大家知」、「若是她老人家在01：00之前想要離開」等語帶有嘲諷，還指示同事在00：00前勿讓她離開，顯示他在案發前對請求提前下班已有不悅；此外，開會時若要調度人力支援，只要提到請假，也不必揭露病名。

法官認定，沈不滿女工程師以身體不適為由請假，特意透露女工程師患有「帶狀疱疹」，展現自己的無奈及造成女工程師被指責的效果。

法官以沈未獲得女工程師同意，也無《個資法》第六條的「法律明文規定」情形，在開會時刻意提及病名，已侵害特種個人資料及隱私權，屬於擅自「利用」特種個資，依非公務機關非法利用特種個人資料罪，判徒刑2月，得易科罰金。

沈不服上訴，二審法官認為原判決量刑未逾越法定刑度，且無違公平正義情形，判決駁回，可上訴。