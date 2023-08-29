香港明報報導，恒生指數成分股中，76檔漲，2檔下跌，2檔持平。碧桂園漲6.17％，半日收報0.86港幣，是漲幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是華虹半導體，半日收報20.45港幣，漲6.73％。跌幅最大的是比亞迪電子，半日收報32.3港幣，跌1.67％。
恒生指數29日半日漲365點，漲幅為2.02％，半日收報18,496點，大盤成交金額508億港幣。國企指數漲141點，漲幅為2.27％，半日收報6,387點。恒生科技指數半日收報4,235點，漲2.61％。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。華潤萬象生活、康師傅等拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，76檔漲，2檔下跌，2檔持平。碧桂園漲6.17％，半日收報0.86港幣，是漲幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是華虹半導體，半日收報20.45港幣，漲6.73％。跌幅最大的是比亞迪電子，半日收報32.3港幣，跌1.67％。
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