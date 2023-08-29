香港明報報導，恒生指數成分股中，76檔漲，2檔下跌，2檔持平。碧桂園漲6.17％，半日收報0.86港幣，是漲幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是華虹半導體，半日收報20.45港幣，漲6.73％。跌幅最大的是比亞迪電子，半日收報32.3港幣，跌1.67％。