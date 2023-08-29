高雄港與釜山港（Busan）29日在韓國釜山港灣公社（BPA）舉行姊妹港締盟儀式，由臺灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮、與韓國釜山港灣公社副社長Ja-Rim Koo代表簽署，釜山港是高雄港與韓國簽署的第一個姊妹港，同時也是高雄港的第18個姊妹港。

出席見證簽約儀式的臺灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港是我國第一大港，而釜山港是韓國第一大港，雙方正式締結為姊妹港，象徵著兩港友誼橋樑的里程碑，期盼未來雙方在港埠管理與航運專業上互相交流，雙方攜手合作，增進兩港的發展與繁榮。

港務公司表示，高雄港歷年與12個國家，共17個港口締結為姊妹港，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國及波蘭等國家，釜山港是高雄港與韓國簽署的第一個姊妹港，同時也是高雄港的第18個姊妹港。

臺灣港務股份有限公司在民國107年至108年就分別與「釜山國際郵輪研究所 （BICI）」及「韓國釜山港灣公社（BPA） 」簽署合作備忘錄（MOU），交換彼此在郵輪業務上的經驗、技術、資源及客戶等，串聯起亞洲港口的郵輪產業。

港務公司也在今年祭出港埠費用優惠措施，吸引國際郵輪到港彎靠，今年高雄港的郵輪到港艘次也創歷史新高，目前名勝世界壹號就以高雄港為母港，9月底開始，則有歌詩達莎倫娜號以高雄港為母港開航至日本。

今年3月港務公司轉投資事業台源國際控股股份有限公司，29日也與「韓國釜山港灣公社（BPA） 」簽署合作意向書（LOI），共同探索東南亞合資事業的可能性，目前主要聚焦於印尼主要港口貨櫃碼頭及堆場物流倉庫等開發案。