分析統一台灣高息優選基金的四層選股機制，第一步為檢核隔年配息能力。每年11月上市櫃企業都會公布前3季財報，這檔基金將以個股前3季獲利為基準，推估當年度可能的EPS水準，再搭配近3年盈餘的股利發放率，計算下一年度可能發放的股利金額。第二步為利用預估股利金額及年底股價，計算預估股利率並排序。第三步選取股利率排名前1/2者，建立高股息股票資產池。

建立高股息股票資產池後，第四步就是精選個股組成最優投資組合。統一投信專業投研團隊，將從五大面向嚴格篩選，包括政策方向、產業展望、企業營運基本面、個股相對評價及個別條件，選取股價最具成長潛力的股票進行布局。隨著產業景氣、資金偏好和市場多空變化，基金投資組合將機動調整，在多頭時採高持股追求超額報酬，空頭時分散布局並降低持股水位，減少淨值波動及投資人資產損傷幅度。

而選股機制中採用預估股息，並非只依靠歷史配息數據的選股策略，可以占得投資先機，提前低檔布局，不需等到隔年企業公布股利資訊後，才跟想參與除息的其他投資人高價搶購。此外，還可以避開「配息優等生因當年獲利大減、配不出股利」導致領不到股息還承受失望賣壓，或是「十年一遇的景氣循環股」導致填息遙遙無期。

統一台灣高息優選基金有月配息和累積型兩種級別，不需要現金流的投資人，選擇累積型級別，可以讓股息自動再滾入，加速資產長期累積，並享受高股息投資的抗震效果。偏好月月配息的投資人，這檔基金的月配息級別還貼心設計收益平準金機制，保護小資族的配息收益不會遭到大額新申購稀釋，也能使每月的配息更加穩定。

截至7月底，統一投信主動式台股基金規模已達到462億元，在35家基金公司排名第三。9月4日～9月8日統一台灣高息優選基金募集期間，單筆申購只要一萬元起，還能享有手續費優惠。