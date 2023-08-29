新竹縣政府在竹北、竹東、新豐及湖口設置YouBike2.0，使用已經超過97萬人次，預計9月初可望突破百萬使用人次，縣府與微笑單車公司合辦「尋找百萬騎士」活動，第100萬人次及前、後各2名使用者，將可獲得精美禮物，縣府提醒民眾把握機會，趕緊卯起來騎！

交旅處長戴志君指出，YouBike2.0自從去年6月27日啟用，營運規模已達101站點、790輛車，每月使用量均突破10萬人次，平均周轉率達4.3次，在全國有YouBike的縣市緊追台北市，新竹縣是全台2高的縣市。

交旅處統計使用量前5名的場站依序為，台鐵六家站、台鐵竹北站前站、遠東百貨竹北店、台鐵竹北車站後站、台鐵新豐車站，其中台鐵六家站單月使用次數更逾9300次。

戴志君指目前YouBike用率使用次數已超過97萬人次，由於即將開學，9月初就突破百萬使用人次，為慶祝這個別具意義的里程碑，縣府與微笑單車公司合辦「尋找百萬騎士」活動。

民眾只要是在新竹縣場站租借YouBike，且於大新竹場站還車的第100萬名使用者，及第100萬名的前、後各2名使用者（第99萬9998名、第99萬9999名、第100萬0001名、第100萬0002名），就可獲贈休閒束口後背包、露營野餐組等獎品。

戴志君並指出，竹北市公所將執行8000萬元的YouBike擴充案，竹北市會再增加站點及車輛外，該處目前也與有意願投入公共自行車建設的鄉鎮市公所洽談，將在新埔鎮規畫YouBike場站和車輛，並接續推民間企業捐贈YouBike方案，讓民眾能更方便使用公共運具。