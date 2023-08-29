國立科學工藝博物館所典藏的「交叉分子束儀器」，在今年6月被正式指定為中華民國國寶，它是國內第1件科技文物國寶，科工館於今日起推出「諾貝爾化學獎得主：李遠哲與他的-HOPE」特展，邀請民眾一起見證這件國寶。

文化部根據《文化資產保存法》，認定的3百餘件國寶大多典藏於國立故宮博物院、中研院史語所、史博館、史前館、臺博館、國家圖書館等13個機構，科工館館藏的「交叉分子束儀器」，屬於生活及儀禮器物類，依公告順序歸列為國內第373件國寶，同時也是國內第1件科技文物國寶。

教育部潘文忠部長出席特展開展現場，提到「交叉分子束儀器」通過了國寶審定，反映它的科學成就以及獨一無二的不可替代性！同時，肯定科工館規畫本次特展，展區也提供民眾體驗科學活動，期能促進全民重視基礎科學研究，提升全民科學素養。此外，今天也邀請前中央研究院院長李遠哲親臨揭幕並與高中學子進行科學對話，鼓勵青年學子投身科學研究之路。

數十年以來，「交叉分子束儀器」在哈佛大學被妥善保存著，直到2000年科工館籌備「諾貝爾獎」百年特展時，透過李遠哲協助商購，矗立在科工館「科學桂冠」常設廳裡傳遞科基礎學科的科普之美。

今日開展的「諾貝爾化學獎得主：李遠哲與他的-HOPE」特展，地點就在位於高雄的科工館北館B1F圓形中庭，「交叉分子束儀器」陳列於展場正中央，搭配解說展板、文獻展示、機器運作的動畫，希望讓民眾了解分子碰撞與化學反應的機理，展期自即日起至明年2月底。