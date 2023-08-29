庾澄慶推出最新單曲〈神騎〉。（福茂唱片提供）

庾澄慶在MV中大秀單車時尚，全程穿著他的自創品牌「UROK」車衣。（福茂唱片提供）

「天王音樂頑童」庾澄慶（哈林）新歌〈神騎〉倒數計時！這首〈神騎〉是哈林特別為《騎吧！哈林小隊》量身打造的片頭主題曲，由他一手包辦詞曲、製作、演唱，並邀來名作詞人許常德一同填詞，經歷７、８個版本的創作過程，一次次的追求完美、砍掉重練，才有了現在陽光又熱血的最新單曲〈神騎〉。

庾澄慶提到〈神騎〉一曲，自己也覺得整件事好「神奇」，表示當世界疫情逐漸散去，突然首次有了拍攝單車環島的念頭，一方面釋放壓抑已久的單車魂，二方面珍藏和志同道合車友的「行車紀錄」，沒想到在討論技術的過程中，哈林這個單純的idea居然被耳聞的製作單位相中，從而衍生出一檔個人的實境秀，從意念萌芽到拍攝完成只花了半年時間，讓庾澄慶自己都覺得神奇、不可思議，讓他福至心靈將滿滿的感受寫成歌。

《騎吧！哈林小隊》是庾澄慶的單車環島圓夢之旅，由哈林親自領軍，帶領5位「神騎寶貝」隊員-卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，挑戰18天單車環島1200公里的男人旅程。哈林為了將單車環島的核心精神延伸到歌曲中，同時也將這趟旅程的酸甜苦辣和感觸，透過音樂記錄下來，他先完成了〈神騎〉旋律，詞則與許常德共同創作，展現騎單車時熱血、追夢、堅持的力量。特別值得一提的是，在配唱時，哈林突然靈光乍現，決定在前奏一開頭加入一段他在單車環島時真實錄下的喘氣聲，為整首歌帶來畫龍點睛的「實境」效果。

此外，庾澄慶〈神騎〉音樂錄影帶特別拉至淡海新市鎮一帶拍攝，當時正值颱風猛力撲台，前一天還狂風暴雨，但當天起床卻發現是異常地晴空萬里，讓大家都讚聲是天公伯都替哈林發行新單曲賞臉賀喜，倒是在酷暑高達40度體感溫度的氣候下，庾澄慶連騎近3小時的單車無限迴圈，讓他受不了大叫：「我快中暑了！」但雖頂著烈日驕陽拍攝，哈林更挑戰騎乘時自拍的熱血畫面，意外曝光他是個自拍高手，更愛玩短影音，百分百展現哈林走在時代潮流的頑童魅力。

庾澄慶也在〈神騎〉MV和《騎吧！哈林小隊》中大秀單車時尚，全程穿著他的自創品牌「UROK」車衣亮相，親自擔任創意總監的庾澄慶注重環保，特別推出「循環再生版」是由100％ PET BOTTLE 寶特瓶回收製成，哈林讚：「愛地球就是一種搖滾精神！」