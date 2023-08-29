帆宣第二季合併營收136.22億元，季減1.9％、年增15.21％，營業利益7.07億元，季增16.64％、年增5.09％，雙創同期新高。配合業外收益創3.43億元新高挹注，使歸屬母公司稅後淨利8.18億元，季增達79.73％、年增達66.52％，每股盈餘4.18元，雙創歷史次高。

累計帆宣上半年合併營收275.08億元、年增達28％，營業利益13.13億元、年增7.67％，雙創同期新高。配合業外收益跳增轉盈、創3.54億元新高挹注，使歸屬母公司稅後淨利12.73億元、年增達47.95％，每股盈餘6.51元，亦雙創同期新高。

投顧法人指出，帆宣第二季毛利率10.07％、營益率5.19％，較首季9.21％、4.37％提升，主因產品組合好轉、排除一次性會計項目調整影響，加上費用率持平，使本業獲利優於預期18％。匯兌及金融資產評價利益則帶動業外收益跳增，使稅後淨利優於市場預期68％。

投顧法人指出，帆宣上半年自動化供應系統營收138.79億元、年增達90％，主要受惠晶圓代工龍頭美國廠務工程密集認列，藉由營收規模擴大抵銷產品組合對毛利率負面影響。而中國大陸封測及光罩廠積極擴產，相關設備需求強勁帶動上半年營收年增20％。

帆宣7月自結合併營收41.21億元，月減11.9％、年減13.15％，為近14月低。但累計前7月合併營收316.3億元，仍年增達20.55％、續創同期新高。投顧法人指出，主因二線廠資本支出趨守及OEM設備代工轉弱，及廠務工程入帳時程影響。

投顧法人預期帆宣第三季合併營收將季減2％、年減6％，但目前在手訂單仍達逾600億元高檔，在晶圓代工龍頭建廠速度未放緩、中國大陸封測及光罩廠擴廠需求強勁下，預期第四季營運動能將恢復，全年營收年增9％、獲利年增7％再創高，每股盈餘估約12元。

投顧法人鑒於帆宣第二季獲利優於預期，將今年獲利預期調升7％，明年儘管晶圓代工龍頭美國廠務工程認列近尾聲，但後續仍有設備代工、材料代理商機，先進製程及自主供應鏈趨勢為中長期成長動能，維持「買進」評等、目標價160元不變。