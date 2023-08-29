路透社引述5名知情人士的說法報導，美國國務院已選擇資深外交官藍墨客（Mark Lambert）出任中國政策最高官員，為國務院相關事務部門帶來新的領導人物。

美國國務院相關部門一直存在人員配置問題，也經常在處理中國事務時受到批評。

消息人士說，藍墨客可能會被任命為負責中國暨台灣事務的副助理國務卿，補上華自強（Rick Waters）今年6月離任的遺缺。

華自強當時也擔任中國事務協調辦公室（Office of China Coordination）主管。美國國務院去年底成立中國事務協調辦公室，又稱「中國組」（China House），將跨地區、跨議題的中國政策結合在一起。

消息人士說，目前還在討論是否也讓藍墨客兼任中國組協調人。

藍墨客接任新職，不太可能改變華府的中國政策大方向；總統拜登政府表示，對中政策是攸關「激烈競爭」、同時試圖增加與北京當局交流以穩定關係的政策。

「中國組」因在本就複雜的決策過程中加劇官僚主義而受到批評，預料藍墨客將可帶來新氣象。他曾派駐東亞，是頗受好評的外交官。

目前不清楚美國國務院何時會正式宣布這項人事令。

國務院發言人透過電子郵件回覆詢問時說：「我們目前沒有人事案要宣布，但在美國政府負責任地處理美中競爭、促進開放包容的國際體系願景的行動中，中國協調辦公室仍是不可或缺的一環。」

國務院也駁斥針對「中國組」的批評，稱這是國務院最有效率的團隊之一。

一名國務院官員說：「（中國組）改善了協調工作，使得高階領導階層的外交和決策更順利，成果包括讓國務院能就中國偵察氣球做出反應，並迅速向全球盟國與夥伴提供簡報，揭露中國的全球計畫。」

美中在台灣、貿易、芬太尼（fentanyl）、人權等議題上的意見多有不合，但美方為了今年稍晚拜登可能與中國國家主席習近平會面，一直試圖維持溝通管道暢通。

藍墨客身為亞洲事務專家，曾兩度派駐美國駐北京大使館，近期擔任專責日本、韓國和蒙古事務的副助理國務卿，並兼管對澳洲、紐西蘭和太平洋島國的關係。

藍墨客接任新職後，將繼續向負責東亞暨太平洋事務的國務助卿康達（Daniel Kritenbrink）報告。