民眾黨籍新竹市長高虹安日前找來美國大聯盟（MLB）指定場務單位勘驗新竹棒球場，並公布6大問題，立場親綠、筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮質疑MLB介入台灣政爭，呼籲台灣球迷加入抗議連署。民眾黨發言人楊寶楨今天炮轟，民進黨側翼網軍不要一直無限上綱、秀下限，呼籲民進黨主席賴清德約束自家側翼網軍，不要再去做這種丟臉丟到國際上面的事。
楊寶楨說，現在很明顯看到，綠營現在看起來好像有切割的動作出來，這一位不願意具名的教授，一直以來都是在幫綠營講話，所以也想要來呼籲，賴清德要不要來約束自家的側翼網軍，不要再去做這種丟臉丟到國際上面的事情。
楊寶楨質疑，怎麼會把大聯盟去扯到所謂的介入台灣政爭，不論是棒球迷又或是民眾眼中，都覺得非常荒謬，怎麼會扯到這邊去，民進黨也好，還有包含這些側翼網軍真的不要一直無限上綱、秀下限，相信這並不是國人想要看到的局面。
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