美國電動車大廠特斯拉為提振銷售，8月中開始在大陸市場降價，華爾街日報（WSJ）社評指出，特斯拉大殺價策略，逼得大陸新能源車也跟著降價。諷刺的是，在大陸的電動車產業政策出了問題時，美國卻想仿效類似政策，這也說明政府大力扶植的產業往往也會因為政府而失敗。

該篇社評指出，在北京當局的政策支援下，過去十年大陸電動車新創業者如雨後春筍般成立，車廠紛紛推出電動車以換取補貼。但大陸電動車產業正面臨困局，隨著北京減少補貼並提高生產要求，約有高達400家大陸電動車製造商倒閉。

值得警惕的是，北京當局的支持使電動車投資過度膨脹，在拜登政府試圖仿效大陸的電動車產業政策之際，這可能已預示美國的前景。

該社評提到，美國電動車業可能陷入同樣困境，Cox Automotive數據顯示，美國電動車的庫存量在8月增加至103日，比燃油車多一倍。在特斯拉降價和經銷商促銷下，目前美國電動車的平均售價，相較去年同期相比下滑20%至5萬3438美元。

福特汽車近期下修其電動車生產目標，主因虧損和庫存積壓不斷增加，福特截至6月底，未售出的野馬Mach-E庫存高達116天，通用汽車電動悍馬的庫存供應則超過100天。

文章最後總結，政府強制推行電動車轉型潮，將為所帶來的破壞負起最大責任，而損害可能才剛開始。