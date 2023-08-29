高雄市苓雅區某新建案昨日施工期間，工人挖破自來水管，導致工地滲水程小水池，後續工務局將依建築法開罰，並要求起造人應於施工前確認基地周邊管線情形並回報本局後始得繼續施工。（崔正綱攝）

高雄苓雅區五福、凱旋路口某新建案昨日發生挖破水管，工地滲水變成小水池，工人摸黑修補。高雄市工務局回應，昨日起造人進行整地作業清理舊有基礎，不慎挖破既有自來水管線，已於夜間修復完成；今日上午到場勘查，確認現場無發現管線損壞，並因起造人未依據施工計畫書規定，依建築法處起造人新台幣9000元罰鍰，要求起造人應於施工前確認基地周邊管線情形並回報工務局後始得繼續施工。

五福、凱旋路口新建案昨日發生工人挖破自來水管，導致工地滲水變成小水池，工人摸黑泡水尋找原因。

工務局今日回應，查本案昨日起造人進行整地作業清理舊有基礎，不慎挖破既有自來水管線，起造人立即通報自來水公司派員，已於昨日夜間修復完成。

工務局指出，獲悉後立即邀集高雄市土木技師公會，建築師公會，高雄市水利局及相關管線單位，於今日上午至工地現場，勘查確認有無管線損壞，經相關單位勘查確認後，現場無發現管線損壞。

工務局表示，因起造人於施工前，未依據施工計畫書規定，清查基地周邊管線位置且未立即通報本局，依據建築法第39條處起造人新台幣9000元罰鍰，要求起造人應於施工前確認基地周邊管線情形並回報本局後始得繼續施工。