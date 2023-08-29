車輛衝進路旁的果園才煞停。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
車輛衝進路旁的果園才煞停。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台3線台南市南化區北寮橋附近，今（29日）上午發生一起自撞車禍，年約50歲的吳姓男子駕駛砂石車，疑因身體不適，導致車輛偏離車道，撞上中央分隔島後，再衝進路旁的果園才煞停，消防人員到場時駕駛已經沒有生命跡象，緊急送醫搶救，但仍宣告不治。

台南市消防局上午8時28分接獲報案，台3線379.8公里處發生車禍，駕駛受困車內、陷入昏迷。南化分隊人車抵達時，消防人員給予脫困並且施予急救，隨後將傷者送往麻豆新樓醫院；警方在現場未聞到酒味，肇事原因仍待釐清。

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