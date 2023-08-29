蘇拉颱風來襲且遇年度大潮，今（29）日高雄旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，面積約20平方公尺、深度5公分以下，並於6時20分許已退水。副市長林欽榮前往視察防颱整備工作，指示水利局做好明（30）日可能的大潮以抽水機待命。

高雄市水利局表示，除了會密切注意颱風動向及潮汐變化外，已在旗津廟前路、大關路30巷一帶，配合截流操作、堆砌沙包並已布設1台6英吋移動式抽水機及4台小型1馬力抽水馬達，改善大潮造成積水情形。

另長期改善方案，水利局已向向中央營建署爭取1100萬元經費，預定明年中發包施工，將設置防潮閘門，旗津區長羅長安也表示，海洋局已完成規畫設計漁港堤防改善工程，預定明年初開始施工，以改善大潮造成路面積水的影響。

至於蘇拉颱風影響台灣期間，水利局呼籲，沿海地區慎防強風與海水倒灌，山區仍有豪雨發生機率，土石流潛勢溪流影響範圍建議民眾可提前疏散，以維護生命安全。