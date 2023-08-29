桃園市中壢區中元慶典藝術節將在9月3、4日登場，學童彩繪燈籠掛在小型Q版水燈排。（呂筱蟬攝）

2023桃園市中壢區中元慶典藝術節將在9月3、4日登場，為推廣環保，活動製作各式創意神豬，另有鐵雕藝術家以回收白鐵打造高200公分的大型鐵雕裝置藝術，豬身多達458個福字，展現創意成為亮點。

中壢區長李日強表示，今年中元慶典由區公所與輪值里中壢里、中建里及中榮里，還有當地信仰中心仁海宮共同舉辦，他提到，隨著時代變遷、環保意識抬頭，加上養豬場地難尋，近年已較少用傳統宰殺大神豬酬神，取而代之的是各種創意神豬，今年特別邀請鐵雕藝術家賴銘傳，運用環保二手白鐵，打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，以粉紅色系為主體，豬身多達458多個｢福｣字並結合客家花布彩繪，可愛造型將成為今年慶典晚會亮點。

3日登場的水燈排祈福遶境則是中壢多年傳統，每年皆由13大庄輪值主辦，除有手工打造約3層樓高的大型水燈排，另外還製作2支小型Q版水燈排，由中壢區學童彩繪燈籠掛置於Q版水燈排上，當天並邀請中壢國小及新街國小學童，參加遶境拉抬水燈排，期盼將中元文化慶典精神向下扎根，落實文化傳承。當天下午3點半將在老街溪河川教育中心旁施放水燈，晚上7點在中壢夜市、8點在中壢銀河廣場，還有定點表演跟紀念品發放。

4日晚間則在中壢仁海宮前封路舉辦慶讚之夜，邀請台語金曲歌后黃妃、金曲歌王黃文星以及客家樂團黃子軒與山平快、神棍樂團等登台演出，周邊則有親子DIY、客家闖關遊戲及摸彩，歡迎民眾參加。