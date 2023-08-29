日本首相岸田文雄今天表示，將於9月5日到11日訪問印尼與印度，出席東南亞國家協會（ASEAN）及20國集團（G20）領袖會議。

另外，日本朝日新聞及時事通信社報導，日本政府相關人士透露，正協調岸田文雄今天下午跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，由於俄羅斯持續侵略烏克蘭，兩人可能會共享目前俄烏戰爭的戰況等資訊；日本身為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田將傳達持續支援烏克蘭的想法。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在自民黨的會議中表明，9月5日到11日將出訪7天，分別前往印尼及印度。

岸田將先赴印尼出席東協領袖會議等場合，鑒於今年是日本及東協建立友好合作關係50週年，希望進一步強化彼此關係，並有助12月將舉行的特別領袖會議。

另外，印度擔任G20輪值主席國，9月9日至10日將於新德里舉辦G20領袖會議。岸田表示，這場峰會將討論俄烏戰爭引發的糧食安全等問題，盼可以將今年5月G7廣島峰會的成果延續到G20峰會。

岸田強調會關注國際關係的變動，持續致力內政及外交方面堆積如山的各項課題。