發炎指數是用來檢測身體發炎程度的指標，對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，根據最新研究顯示，在穩定的心臟病患者檢測發炎指數，即C反應蛋白（C-reactive protein, CRP），能預測後續發生心臟衰竭的機會；因此，他表示，常說感冒後要充分休息，其實是有道理的，國外科學家就發現，感冒與確診新冠肺炎後的一周內，發生心肌梗塞、動脈血栓的機會也會大幅增加。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，經過醫學專家長期研究發現，血管狹窄和粥狀硬化的產生是因為抽煙、高血脂、高血糖刺激血管內壁，吸引白血球進入血管壁內，引發一連串的連鎖效應，造成組織間質堆積，使血管壁增厚阻塞。

而上述機制，劉中平指出，其實類似於平常人體的受傷反應，他提到，就有國外科學家發現，感冒一周內，發生心肌梗塞的機會增加17倍；而新冠肺炎確診後一周內，發生動脈血栓的機會也提高了21倍。

劉中平更進一步分享，根據今年發表在美國心臟學會雜誌的研究報告顯示，在穩定的心臟病患者檢測發炎指數，即C反應蛋白，可預測後續發生心臟衰竭的機會。從研究結果可得知，不論基本心臟收縮力正常與否，只要是心血管疾病的患者，未來是否會發生心臟衰竭而住院，和C反應蛋白脫不了關係。

劉中平表示，這樣的發現，可說是確認發炎反應參與了心臟衰竭的病理機轉，期待未來可以從相關研究中得到治療的新突破。

因此，劉中平呼籲，老生常談的感冒後要充分休息，讓身體好好恢復是有道理的，尤其高齡者或心臟疾病患者，應避免過度勞累、減低發炎產生的機會，才是正確保健之道。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363