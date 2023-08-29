日本67歲男歌手Bro.KORN（本名：近藤信秋）今（29）日稍早突在社群上發出長文，自曝罹患罹患乳癌第二期，未來將停工治療休養，文中他直言「男性得乳癌真的是很少見的事，我自己也感覺晴天霹靂」。

Bro.KORN今（29）日透露，自己日前發現左胸有腫塊，於是到醫院進行檢查，怎料竟是罹患乳癌第二期，據醫生診斷，目前屬於早期不至於有生命危險，但之後因需專心治療，因此他與Bro.TOM組成音樂團體「DA BUBBLE GUM BROTHERS」，預計要在今年舉行的40周年演唱會等相關行程都要延後，為此向所有相關人士致歉。

此外，Bro.KORN寫道：「我還很精神。但是，化療藥物的副作用比想像中大，目前持續忍受著痛苦的治療，希望明年能夠以健康的Bro.KORN回歸，請大家繼續支持」，然而，11月將迎接68歲的他，希望可以活超過70歲，「我希望還能唱的時候可以一直唱下去，人生到死之前都是試煉，我會克服這一切」。

消息曝光後，粉絲紛紛留言給予鼓勵及祝福：「專心治療，我會繼續支持你的」、「我們一直都在，等待你康復重啟BUBBLE GUM BROTHERS，不要屈服於疾病」、「祝你早日康復」。