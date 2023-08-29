烏克蘭無人機在俄烏戰爭中所發揮的戰力讓美國獲得啟發

為了加強對抗中方迅速進步的軍力，五角大廈宣布了最新戰略，未來兩年內將跨領域，部署數以千計小型可消耗無人機。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網28日報導，美國國防部副部長希克絲（Kathleen Hicks）周一在國防工業協會新興技術（National Defense Industrial Association’s Emerging Technologies）大會中宣布，這項專案名為「複製者」（Replicator）。她指出，專案將利用具有「智慧、廉價、眾多」等特性的平台，加速美國軍事過度緩慢的創新過渡進程。

「複製者」所根據的假設有兩個，首先是如希克絲所說的，中國的核心優勢在「多」，如更多軍艦、更多飛彈、更多兵力等，而美國最好的回應就是創新。其次是可消耗，而自主系統是正確的創新形式。希克絲指出，事實證明，在烏克蘭戰爭中，廉價並往往供商用的無人機在戰場上所發揮的偵察，還有攻擊目標等作用是不可或缺的。同樣的，她說，俄羅斯在去年2月侵略烏克蘭前，似乎也有龐大的軍力。

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不過，希克絲表明，這專案是針對中國，並說此刻是「對美國社會的世代挑戰」。她並強調，美軍會以自身的大量，來對抗解放軍的大量，雖然美方的專案比較難規劃，但比較難以受打擊、也更難被擊敗。

縱使如此，希克絲說，五角大廈會繼續把重心放在核心系統上。她指出，美國仍從龐大、精密，昂貴和稀少的平台中獲益，而「複製者」則是特別致力加速五角大廈最近在自主系統的投資上。

五角大廈在2024會計年度預算中，就人工智慧（AI）要求了18億美元（近554億台幣）資金，而到2021年為止，監督超過685項相關專案。希克絲說，「複製者」專案是要整合這些投資，並進一步擴大生產規模。