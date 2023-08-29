共軍大型無人機最近頻繁飛過海峽中線後飛向我東北空域，侵擾力道增強，研判目的除了配合戰備警巡偵察我方，同時針對美日示威用意明顯。國防部今（29日）下午發布新聞稿表示，偵獲24架共機出海，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國防部呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

國防部29日偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500、運-9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。(國防部提供)

國防部今（29日）下午2時20時發布新聞稿表示，自今（29）日9時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500、運-9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部強調，維持臺海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。