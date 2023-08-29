新竹縣竹北市福興東路二段與嘉豐二街一段路口，23日傍晚發生一輛自小客車左轉時側撞機車，導致騎士倒地後再遭輾壓，最終送醫不治車禍。新竹縣政府會同竹北市公所等單位會勘現場，決議將在路口設置行人號誌並設定早開時相等措施，也將在該路口加強執法，取締紅線停車、併排停車等違規，以維護交通安全。

交旅處指出，經會勘後決議，該事發路口將設置行人號誌、設定「早開時相」，並繪設左轉彎導引線，以及將原本的行人穿越道（斑馬線）變更畫設為綠底行人穿越道，至於人行道無障礙空間及行人穿越道位置也將改善，以方便輪椅或高齡者移動。而路口分隔島島頭近障礙物線（黃黑紋）因已斑駁，須重新繪設，以強化夜間反光效果。

另外，警察局在該路口原設有放置路口監視器主機的鐵箱，也將移至適當處所。

除了事發路口外，在附近的嘉豐二街與文興路口號誌將改為行人專用時相，而復興三路與嘉豐二街一段路口則將裝設紅綠燈號誌。各項改善措施將分別由業務單位交旅處、警察局與竹北市公所執行。

交旅處表示，縣警局竹北分局也會編排警力，針對事發路口周邊道路紅線停車及併排停車等違規加強執法，以確保交通安全。同時也會由道安會報透過各種宣傳管道，強化駕駛人禮讓行人，以及轉彎車應讓直行車先行等路權優先觀念。