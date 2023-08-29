對流雲系發展旺盛影響，氣象局發布4縣市大雨特報，今日高雄、屏東地區及嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天（29日）各地大多為晴到多雲，隨著颱風逐漸接近，今日東半部及恆春半島的降雨將逐漸增多，且雨勢越晚越明顯，而午後雷陣雨受颱風外圍沉降作用影響，降雨範圍減小，但中南部地區及北部山區仍有局部雷陣雨的機會，午後外出建議仍可攜帶雨具備用。

氣象局發布4縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣溫部分，各地高溫悶熱，白天普遍為32至35度，大台北地區、南部近山區及花東縱谷局部地區溫度還會更高一些，有機會達36度以上，中午前後紫外線偏強，外出注意防曬。

颱風部份，第9號颱風「蘇拉」上午11時中心位於鵝鑾鼻東南方440公里之海面上，向西北移動，預估周三、周四是最接近台灣的時段，路徑仍有變化的可能，因此對天氣的影響仍會有所變化，未來此颱風還有略增強的趨勢，今日在基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動應務注意安全。