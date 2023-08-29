日本著名玩具品牌Medicom Toy於2001年所創造出的BE@RBRICK庫柏力克熊，即將於9月1日現身台隆手創館台中LaLaport店。

BE@RBRICK多年來與時尚品牌、電影文化及潮流音樂人推出受歡迎的聯名款式，首度與國立故宮博物院館藏「清明上河圖」推出聯名款庫柏力克熊。HANDS台隆手創館首波發售 BE@RBRICK 聯名企劃，就是與故宮國寶「清明上河圖」聯名限量款BE@RBRICK清明上河圖聯名款400%+100%，每組售價7800元。

國立故宮博物院系列第一款「清明上河圖」庫柏力克熊運用獨特水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶，背面熊身有「乾隆御覽之寶」的印文，腿部印有國立故宮博物院Logo。

BE@RBRICK清明上河圖聯名款，背面熊身有「乾隆御覽之寶」的印文，腿部印有國立故宮博物院Logo。（台隆手創館提供／古明弘台北傳真）

9月1日至9月17日於台隆手創館台中LaLaport店舉辦BE@RBRICK清明上河圖聯名款展售會，HANDS特別為BE@RBRICK打造專屬的展覽空間，以清明上河圖為滿版背景，展售期間每日限量開賣5組，每人限購買一組，售完為止。