新竹縣政府在竹北水圳森林公園舉辦秋遊星夜季活動獲民眾好評，今年規畫「 一起去樂球」做不同主題之夜，，9月9、10日邀請金曲嘻哈歌王熊仔、金曲樂團麋先生及超人氣團體Ozone、OPENsi等超強卡司輪番演出，結合中台灣8縣市合作推出「老街市集」，讓民眾提前歡度中秋佳節，感受竹縣秋季魅力風情。

縣府29日請超人氣團體OPENsi為活動揭開序幕，活力滿滿的表演，讓現場氣氛熱鬧滾滾。縣長楊文科表示，秋遊星夜季已連辦3屆，一年比一年精彩，今年連續兩天的活動都有七組藝人團體表演，還有中台灣8縣市商圈的特色產品也搬到現場，讓大家一邊欣賞表演一邊品嘗美食，歡迎民眾一起來，打卡拿禮物。

9日「舞動樂光之夜」，邀請打倒三明治、Ozone、Kanit卡尼特、丘與樂、火星混蛋、Rosy 玫瑰紅及金曲嘻哈歌王熊仔輪番舞動竹縣。 10日「樂球漫步之夜」，由葉鈺渟、史東Ston、DIZLIKE、OPENsi、琳誼Ring、艾薇、麋先生等歌手，演出眾多曲風。

交旅處長戴志君表示，活動從下午有「樂球市集」，集結超過60攤文創市集，包含在地小農、文創手作、輕食餐點，及香味漫溢的胖卡餐車，並結合中台灣8縣市合作推出「老街市集」，將各地老街商圈美食搬到活動現場，讓民眾一次購足中台灣特色商品。

現場並設置3米高皮皮獅打卡拍照區，及6米高的月亮裝置讓大家美拍，規畫「乾燥花花籃製作」、「彩繪飛盤」、「塗鴉三角帳篷」及「手作植物DIY」等體驗課程，29日開始可至活動官網免費報名。

此外，民眾只要參與社群打卡活動就可獲得精美小禮，每日限量150份，活動當天現場填寫活動問券，可獲得市集折價券50元，每日限量600張。