文/擁有證券分析師執照的財經節目主持人 葉芷娟撰寫提供

家人朋友聚餐的話題，有時還真免不了：「公司薪水、獎金、福利」。然而我常覺得，獎金數字和自己工作是否認真沒有絕對關聯，最大關鍵還是你有沒有在「對的產業」。人力銀行每年都有年終獎金調查，金融業、科技資訊業總是羨煞旁人，反之，大眾傳播公關業、餐飲服務業、文教業多半薪情不佳。

每次看到這類的調查，我都巴不得自己能回到18歲的那年暑假，重新填一次大學志願，畢竟年少時的決定，竟是如此重大影響自己往後荷包的深度！好在複利的力量對每個人都是公平的，回不去18歲的夏天，至少還可以靠持續穩定投資放大自己拚來的獎金。

獎金多少不是重點，持續投資才是關鍵

也許第一時間獎金沒有人家多，起步慢，但只要持續投資，我們一樣可以走得比人家遠。以每年平均6%的合理報酬來計算，如果領10萬元獎金，每年都固定投入市場並且長期持有，經過25年的時間累積，合計250萬元獎金，已能創造翻倍的財富到548.6萬，金額越高差距越大，以每年30萬元來說，25年後，已能累積破1,600萬財富，退休門票也到手了！

(圖/擁有證券分析師執照的財經節目主持人 葉芷娟)

過去我也曾經對財務計算機算出的數字無感，總覺得離自己好遠，但認真想想，我們只要在拿到獎金的當下，「忍」住購物慾，就能換取未來財務上的寬裕與瀟灑離開職場的門票，這「忍」真的價值連城呀！

善用母子基金投資法存退休金

恭喜大家成功「忍」下來了！接著你一定會問：「那要投資什麼呢？」我的兩大原則：首選「不配息」的基金、利用「母子基金」投資方式累積財富。

講到存退休金，不少人直覺要創造退休後的現金流，所以買配息型的基金。但我認為，我們得先清楚知道自己處在哪個人生階段。如果我們還在存退休金的「累積期」，我們真正應該做的，是積極利用複利效果和任何可能增加報酬率的方式累積本金。這時買太多配息商品，其一有可能配的是本金，其二配少少的錢，幾千元、幾萬元進了戶頭，通常我們就會在不知不覺中把它花掉，根本不會投回去繼續利滾利，所以還在累積期時，建議大家首選不配息的基金。

(圖/擁有證券分析師執照的財經節目主持人 葉芷娟)

再來，什麼是「母子基金」投資法呢？先記住，這是一種「投資方式」，並非一檔基金商品。簡單來說，我們把獎金整筆拿去買一支基金淨值長期向上的「平衡型基金」或「債券型基金」當「母基金」，保守一點的人可以選全球型，積極的人可以選台灣或美國單一國家或區域的，接著設定2-3支「股票型」為主的「子基金」，設定完後就沒你的事了。

系統每個月會自動從母基金裡扣款3,000元、5,000元(自行決定)到子基金裡，負責衝績效的子基金賺錢了，系統也會自動停利把賺到的錢丟回去母基金；相反的，如果市場行情不好，子基金呈現負報酬時，系統也會自動幫我們加倍扣款進子基金，以換取更多的單位數，待行情回升時吃甜頭。

(圖/擁有證券分析師執照的財經節目主持人 葉芷娟)

千萬不要小看自動化機制，你一定常有類似經驗，每回想投資時又覺得價格漲高買不下手，最終永遠在場邊觀望；又或者回想疫情剛爆發時的2020年3月，大家搶口罩都來不及了，誰還記得搶股票？然而時機總是稍縱即逝，誰也回不去當時重新押身家。面對存退休金這種長時間累積財富的過程，重點真的不是買到一支飆股基金，重點是要找到一套能長期執行的投資方式。

讓我的錢和我一樣拚

我認為上班族平時定期定額投資，當累積到一筆錢時很適合轉做母子基金；又或者當有大額獎金進帳時，也很適合一次投入母子基金投資法。我很喜歡一句話：「讓我的錢和我一樣拚！」我認真工作，我的錢也要認真錢滾錢。

當我們真的要退休時，每個月需要現金流，也不用把整筆合約贖回來拿去買配息型基金創造現金流。以復華投信「金複合投資法」來說，只要啟動「月月領」功能，就能從我之前累積的母子基金裡，領回我需要的現金，暫時沒用到的錢，讓它繼續在合約裡利滾利，想要吃雞蛋不用殺雞取卵。我試算過，若是34歲開始每年都能忍下一筆25萬元，55歲預計就能創造每個月6.5萬元現金流。

所以，拿到獎金時，聽我一句，「忍一下」，延後享樂，就能讓自己在未來財務上更海闊天空。

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