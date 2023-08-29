配合推動《中高齡及高齡者就業促進法》，勞動力發展署桃竹苗分署辦理各項職訓課程，提升中高齡者及高齡者工作技能，盼減少結構性失業問題，帶來重返職場契機。56歲遭資遣的工程師吳明晃，為重回職場，參加職訓提升程式語言能力，結訓後順利找到新工作，重返他熱愛的工程師崗位。

在家電製造業擔任硬體工程師，擁有20年經驗的吳明晃，因公司人力緊縮，已屆中高齡的他也成了遭資遣的一員。為重返職場，他嘗試投遞履歷，盼找到合適工作，但謀職過程中，發現大部分招募職缺都要求須具備C＃程式語言相關技能，只有C／C＋＋語言實作經驗的他，怕自己無法勝任，一直裹足不前，遲遲不敢就業，後來他在網路上找到桃竹苗分署開辦「C＃.NET Internet程式設計班」，馬上報名參訓。

吳明晃分享，他原本就有C／C＋＋語言實作能力，重新學C＃並沒有太大障礙，加上老師教得好，經過課程培訓，很快就融會貫通並學以致用，結訓後憑藉過往資歷及學到的C＃語言專業技能，很快就在幼獅工業區找到專營半導體暨黃光設備製造的科技廠工作，擔任PC軟體工程師，負責撰寫機台設備軟體，透過職訓把技能往上提昇並重返職場，他也說，能穩定就業的感覺真的很棒。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應高齡化社會來臨，為能提升轄區的中高齡及高齡者的勞動參與率，分署除積極針對民眾及雇主提供各項就業獎助措施及補助計畫，鼓勵中高齡及高齡者投入就業市場外，也會透過辦理各項職業訓練，希望為中高齡勞工取得專業技能並創造重返勞動市場的就業空間。

林淑媛說，中高齡者也應做好心理準備，唯有透過不斷學習進修，強化自我競爭力，讓自我具備多元技能，才能在職場中更具競爭優勢。目前桃竹苗分署提供43班次共1290個職訓名額，課程種類包括資訊類、商業類、美容美髮類、餐飲類及手工藝類等，課程補助全額，歡迎想要就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。

若想進一步了解相關措施，可至勞動力發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區（https://pse.is/4sh7qp）查詢，而有就業需求的中高齡及高齡朋友，更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，也可撥打免付費客服專線0800- 777-888，由客服專人提供諮詢協助。相關職訓課程可至桃竹苗分署官網（https://thmr.wda.gov.tw/）查詢或洽詢(03)4855368分機(轉分機1333~1334、1337～1344)。