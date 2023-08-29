桃園市風景區管理處在大溪老街內設置大溪遊客服務中心委外營運，廠商在新冠肺炎疫情期間停業，如今觀光人潮回流卻遲未復業淪蚊子館，市府在今年6月與其終止契約，館舍8月點交還給市府，並求償124萬元。民代批評，業管單位評選委外廠商不夠嚴謹，任其擺爛館舍人去樓空閒置多年，要求應盡速提出改善措施。

桃園市風景區管理處長廖育儀說，大溪老城區遊客中心在2019年完工後委外營運，廠商初期營運正常，但自2020年初，受新冠肺炎疫情及當地執行道路工程，廠商申請停止營運，但在疫情趨緩後，多次函文要求應依契約規定開業，廠商卻不斷找理由推拖，也說要變更營運模式，評估無正當理由，雙方已在今年6月16日終止契約關係，並在8月館舍點交還給市府，並依規定向廠商求償權利金及違約金共計124萬元。

市議員陳治文指出，在今年5月期間已向風管處提出大溪遊客中心閒置問題，業管單位風管處也說會在7月暑假期間恢復營運，沒想到復業仍然落空，暑假國旅熱門時期遊客造訪，看到館舍淪為蚊子館不但觀感不佳，廠商屢遭罰款也未繳款，甚至傳出轉包案外案。她強烈要求政府單位，未來在公共館舍委外標案的規格上要更嚴謹，且對於營運廠商要更確實監督營運狀況，不能放任廠商擺爛。

市府觀旅局長周柏吟則說，大溪遊客中心未來改變經營模式，將以「桃園大溪國際蔬食客重要推廣中心」之名，爭取國家發展委員會地方創生公有建築空間整備活化計畫補助，該案已通過桃園市政府初審，並赴國發會簡報及委員提問複審，預計將在9月初通知結果。