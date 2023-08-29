聯想還與VMware和NVIDIA合作，共同支持今日在VMware Explore上發佈的全新VMware Private AI Foundation，該產品採用了NVIDIA生成式AI解決方案。

聯想基礎設施解決方案業務集團總裁Kirk Skaugen表示，此次與VMware擴大合作是我們未來發展的關鍵步驟，可協助更多企業能夠順利用上NVIDIA現代化邊緣、AI和混合雲功能，利用資料加快取得業務成果。

VMware Cloud基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Krish Prasad表示，VMware和聯想正在合作，透過投資於支援新一代現代應用（如生成式AI）所需的基礎設施，協助各種規模的客戶成為數位化企業。我們的聯合邊緣和雲端實驗室以及新推出的全整合式聯想系統所取得的成果皆為重要的里程碑。我們將共同協助中端市場和企業客戶管理不斷變化的IT環境、加快創新速度並取得更好的業務成果。

NVIDIA企業運算副總裁Manuvir Das表示，聯想、NVIDIA和VMware正在協助客戶透過全棧運算、整合式系統和進階級AI軟體發揮生成式AI的潛力。我們正在共同協助企業運用其寶貴的業務資料創建定制模型，使其能夠運行各種智慧生成式AI應用，如智慧聊天機器人、助理、搜尋、摘要等。

聯想正在擴展與VMware的合作，協助客戶利用資料價值，透過部署專門的NVIDIA AI解決方案，充分利用NVIDIA AI Enterprise(驅動NVIDIA AI平台的企業級軟體(所提供的更可預測的結果實現業務轉型。NVIDIA AI Enterprise中的NVIDIA NeMo軟體可加速生產就緒型大語言模型(LLM)的開發和部署。聯想最新推出的基於LLM的生成式AI參考設計向企業展示了如何使用經過預先驗證和效能優化的全整合式解決方案，為在VMware vSphere上運行的資料中心，部署功能強大的生成式AI工具和基礎模型，並實現其商業化。