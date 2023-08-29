國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日量縮打底，在5日線上震盪整理，不過月均線呈現下彎的型態，權值股士氣薄弱，反而是OTC有轉強的訊號，預期中小型股有表現的機會。短線軍工股呈現紅、黑棒相間的整理，個股輪動，後市還需再觀察。操作上，不妨選擇Q4是出貨旺季有題材的個股。

盤面上，台積電收在552元，上漲0.55%；航太軍工概念股中的千附精密(6829)、寶一(8222)及雷虎(8033)收盤跌幅5~5%不等；定穎投控(3715)挾著外資、投信連2買，股價收在漲停板52.7元；欣興(3037)收在184元，上漲4.55%；創意(3443)強勁反彈，收在1500元，上漲4.9%；世芯-KY(3661)收在2490元，上漲3.22%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，統計36年來自9月起一路至12月，台股表現往往漲多跌少，且上漲機率從53%至75%不等，特別是進入第四季11、12月在作夢行情的推升之下，平均漲幅可達2.35%，配合企業獲利逐季好轉，台股至年底前表現可期。

廖炳焜認為，不論外銷訂單或是台股相關供應鏈，預期將受惠高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用需求持續擴展，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨需求漸升溫，均可望挹注外銷接單動能。