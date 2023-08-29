天氣炎熱，高齡80歲張姓製冰廠老闆日前中午騎機車送冰塊，途中自摔，台中市警方獲報到場處理，得知他剛從醫院洗完腎返家，竟就出門送貨，他雖已體力不支，但爬起急著拚送貨，警方聯絡家人都遠在外地，直接將他送回家休息。

台中市第三警分局正義派出所員警日前巡邏時，接獲民眾報案稱南區忠明南路與明德街口發生交通事故，前往處理發現是80歲張姓老翁騎機車自摔，熱心民眾見老翁摔車後爬起，還頭昏目眩就急著要送冰塊，於心不忍報警協助。

據了解，老翁是製冰廠老闆，銷售冰塊及碎冰，當天他剛從醫院洗腎返家，因有人叫貨，他顧不得身體不適，將1大袋碎冰置於機車腳踏板，騎機車出門送貨，豈料，途中因重心不穩而自摔在路旁。

員警到場處理發現，老翁並沒有明顯傷勢，但體力已不支，經連繫家屬都遠在外地，無法立即趕到現場，員警放心不下直接將他送回家。

員警將老翁送抵家門，張妻出來攙扶自身也步伐踉蹌，員警將兩老一併扶進屋。警方呼籲，民眾多注意家中長者健康，若在街頭發現有難長輩，請不吝伸出援手或通知警方到場處理。