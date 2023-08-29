智利的法院今天將7名被控1973年殺害人氣民謠歌手維克多哈拉的軍人判刑定讞，7名被告如今均已年邁。維克多哈拉當年在獨裁者皮諾契特靠軍事政變上台後遇害。

法新社報導，7名早已退役的被告年齡介於73至85歲，到這次判刑前都還是自由身，但如今須赴監獄報到，服刑8至25年不等刑期。

1973年9月11日，由美國中央情報局（CIA）支持的軍事政變推翻時任總統阿言德（Salvador Allende），由獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）上台；隔天40歲的維克多哈拉（Victor Jara）被捕。

數日後維克多哈拉的屍體被人發現，身上有44個彈孔。生前他與5000名政治犯一起被關押在一座體育館內，慘遭拷問、刑求和殺害。

身為吉他歌手的維克多哈拉，手指還被槍托和靴子壓碎。

維克多哈拉是智利共產黨黨員，也是馬克思主義總統阿言德的左翼「人民團結」（Popular Unity）聯盟死忠支持者。

當時一同被捕的還有33歲的國家典獄長、共產黨黨員吉洛卡（Littre Quiroga），也被發現陳屍在維克多哈拉附近，身上有刑求痕跡。

今天的判刑確認退伍軍人若弗雷（Raul Jofre）、迪姆特（Edwin Dimter）、哈瑟（Nelson Haase）、貝思克（Ernesto Bethke）、賈拉（Juan Jara）和查康（Hernan Chacon），就殺害維克多哈拉和吉洛卡各判刑15年，所犯綁架再各判10年。

另一涉案被告米羅（Rolando Melo）則因掩蓋罪行判刑8年。

這些人2018年定罪，3年後被上訴法院加重量刑，全案今天由最高法院定讞。

維克多哈拉是一位和平主義歌手，歌詞講述愛和社會抗議，從愛爾蘭搖滾天團U2到美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）等音樂人都受他啟發。