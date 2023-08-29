日本近畿大學日前發布新聞稿說，該校和日本國立天文台的研究人員利用計算器模擬運算，成功再現海王星軌道外側柯伊伯帶天體的多個特徵，模擬結果顯示太陽系外緣可能存在一顆未知的類地行星。

該篇新聞稿稱，研究成果已發表在國際學術期刊《天文期刊》（The Astronomical Journal ）上。新聞稿說，海王星及存在於其軌道外側的柯伊伯帶天體被認為是太陽系外緣形成行星時留下的痕跡，特別是柯伊伯帶天體可能因行星引力的持續影響，形成了獨特的軌道。現有典型的柯伊伯帶以及太陽系形成模型難以完整地說明柯伊伯帶天體的多個特徵。

本項研究中，研究人員假設柯伊伯帶內存在未知行星，將行星的影響反應到計算機模擬模型中，然後再去驗證這個假設。模擬結果能再現此前的標準模型解釋不了的柯伊伯帶天體的特徵，並且與現在的實際觀測結果幾乎一致。

研究團隊的進一步研究發現，如果距離太陽約300億公里至750億公里的區域內存在一顆質量1.5倍至3倍於地球、軌道傾角為30度的類地行星，那麼柯伊伯帶天體的多個特徵就能得到解釋。同時，這顆行星對於柯伊伯帶的形成發揮了重要作用。

新聞稿說，本項研究揭示了太陽系外緣可能存在尚未被發現的行星，並有望作為未來實際觀測此類行星的指標。